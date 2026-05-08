Свитолина уверенной победой стартовала на турнире WTA 1000 в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№10 WTA) вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Риме.

31-летняя украинка во втором раунде соревнований уверенно обыграла итальянку Ноэми Базилетти (№427 WTA) — 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 17 минут. Элина не выполнила ни одной подачи навылет и допустила 3 двойные ошибки.

Отметим, что Свитолина — седьмая сеяная на этом турнире, поэтому она пропускала первый круг.

Следующей соперницей первой ракетки Украины станет победительница поединка между швейцаркой Симоной Вальтерт (№91 WTA) и американкой Хейли Баптист (№25 WTA).

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Марта Костюк снялась с турнира в Риме после завоевания титула на турнире WTA 1000 в Мадриде.

В финале престижных соревнований в испанской столице Костюк победила нейтральную теннисистку с российским паспортом Мирру Андрееву.

Для Марты это второй подряд трофей на турнирах WTA. Перед этим она завоевала титул турнира WTA 250 во французском Руане, одолев в финале другую украинку Веронику Подрез.

