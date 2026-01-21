Свитолина уверенной победой вышла на россиянку в третьем круге Australian Open-2026

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№12 WTA) уверенно вышла в третий круг Australian Open-2026.

Во втором раунде соревнований 31-летняя украинка за два сета обыграла польку Линду Климовичову (WTA №134) – 7:5, 6:1.

Матч продолжался 1 час 16 минут. Свитолина трижды подавала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 4 из 6 брейк-пойнтов.

Добавим, что на старте Australian Open-2026 первая ракетка Украины победила испанку Кристину Букшу – 6:4, 6:1.

В следующем раунде австралийского мэйджора Элина поборется с нейтральной теннисисткой с российским паспортом Дианой Шнайдер.

Свитолина – единственная украинская теннисистка, которая продолжает выступать в одиночном разряде нынешнего Открытого чемпионата Австралии. Всего в основе турнира было шесть украинок, но Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Ангелина Калинина не сумели преодолеть стартовый круг.

Отметим, что лучшим результатом Элины на Australian Open являются три выхода в четвертьфинал (2018, 2019, 2025). В прошлом году она остановилась в 1/4 финала после поражения от будущей победительницы турнира американки Мэдисон Киз.

Напомним, в январе 2026 года Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.