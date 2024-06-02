Свитолина уверенной победой вышла в 1/8 финала Roland Garros-2024

За путевку в четвертьфинал Элина сразится с четвертой ракеткой мира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№19 WTA) пробилась в 1/8 финала Roland Garros-2024.

В третьем круге французского мэйджора 29-летняя уроженка Одессы одержала уверенную победу над румынкой Аной Богдан.

Матч продолжался 1 час 31 минуту и завершился со счетом 7:5, 6:2 в пользу нашей соотечественницы.

Добавим, что по ходу второго сета поединок приостанавливали из-за дождя.

Свитолина остается единственной украинской теннисисткой в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции. Ранее в третьем круге турнира вылетела Даяна Ястремская. Марта Костюк выбыла во втором раунде, а Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева уступили еще на старте основной сетки.

Соперницей Свитолиной в матче за выход в четвертьфинал станет четвертая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.

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