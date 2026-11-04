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Свитолина узнала соперниц в группе Итогового турнира WTA
Элина стартует на элитном турнире матчем против теннисистки из страны-агрессора.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) узнала, с кем сыграет на групповом этапе Итогового турнира WTA-2026.
Результаты жеребьевки обнародовала Женская теннисная ассоциация (WTA).
По результатам жеребьевки восемь участниц Итогового турнира WTA распределили на две группы по четыре теннисистки. Каждая спортсменка сыграет с тремя соперницами в своем квартете. В полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из каждой группы.
Свитолина попала в группу 2, где поборется с двумя бесфлажными теннисистками — белоруской Ариной Соболенко (№2 WTA) и россиянкой Миррой Андреевой (№3 WTA), а также чешкой Каролиной Муховой (№7 WTA).
Свой стартовый матч на турнире 32-летняя уроженка Одессы сыграет в понедельник, 9 ноября, против Андреевой.
Результаты жеребьевки Итогового турнира WTA
Группа 1
Елена Рыбакина (Казахстан, 1)
Кори Гауфф (США, 4)
Джессика Пегула (США, 5)
Линда Носкова (Чехия, 8)
Группа 2
Арина Соболенко (2)
Мирра Андреева (3)
Элина Свитолина (Украина, 6)
Каролина Мухова (Чехия, 7)
Итоговый турнир WTA состоится с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе. В прошлом году эти соревнования выиграла представительница Казахстана Елена Рыбакина.
Свитолина в четвертый раз в карьере и впервые за семь лет сыграет на Итоговом турнире WTA. Последний раз Элина выступала здесь в 2019 году, когда дошла до финала. Годом ранее она стала чемпионкой Итогового турнира в Сингапуре.
Ранее сообщалось, что Свитолина разводится с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.