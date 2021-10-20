Свитолина в двухдневном поединке потерпела поражение от 19-летней соперницы на турнире в Испании

Свитолина в двухдневном поединке потерпела поражение от 19-летней соперницы на турнире в Испании

Причиной неудачи Элины могла стать травма.

Лучшая теннисистка Украины и шестая ракетка планеты Элина Свитолина прекратила выступления уже в первом для себя матче на турнире WTA 250 в испанском Тенерифе.

27-летняя Свитолина в рамках 1/16 финала соревнований потерпела поражение от 19-летней представительницы Колумбии — Марии Камилы Осорио Серрано (63 место в рейтинге WTA, прим.). Встреча, продолжавшаяся час и 55 минут, завершилась со счетом 7:5, 3:6, 2:6.

Отметим, что украинка во время матча оформила две подачи "на вылет", допустила две двойные ошибки и выиграла пять из девяти брейк-поинтов.

В общем, противостояние Свитолиной и Осорио Серрано началось еще 19 октября, но в связи с наступлением темноты организаторы приняли решение перенести игру на 20 число. На момент прерывания матча был сыгран лишь первый сет, который выиграла именно Элина — 7:5.

Причиной поражения Свитолиной в этой игре может быть травма ноги, которую она до сих пор не залечила;

Судя по всему, украинка войдет в 2022 года вне топ-10 рейтинга WTA, ведь ее участие на Итоговом турнире выглядит, как нечто фантастическое;

Ранее участие на турнире в Тенерифе прекратила и другая украинка — Марта Костюк.

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