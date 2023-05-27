Свитолина в финале победила россиянку и выиграла первый турнир после рождения ребенка

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция).

В финале 28-летняя уроженка Одессы обыграла россиянку Анну Блинкову, которая из-за вооруженной агрессии РФ против Украины выступала на соревнованиях в нейтральном статусе.

Украинка справилась с соперницей из государства-террориста за два сета. Поединок завершился со счетом 6:2, 6:3.

Отметим, что Свитолина впервые с августа 2021 играла в финале турнира WTA. Тогда Элина в Чикаго (США) обыграла в решающем матче француженку Ализе Корне и завоевала свой 16-й в карьере титул.

Свитолина во второй раз выиграла турнир в Страсбурге. Ранее она побеждала на этих соревнованиях в 2020 году, когда в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину. В целом, для Элины это 17-й титул WTA в карьере.

На пути к финалу в Страсбурге Свитолина в первом круге победила американку Луизу Чирико. Во втором раунде соперница украинки Эрин Раутлифф из Новой Зеландии снялась с матча из-за травмы, поэтому Элина автоматически пробилась в четвертьфинал. В 1/4 финала Элина победила россиянку Варвару Грачеву, а в полуфинале совершила яркий камбэк и обыграла француженку Клару Бюрель.

Напомним, в начале апреля Свитолина вернулась на корт после декрета. В середине октября прошлого года Элина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

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