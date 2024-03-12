Свитолина в напряженном матче потерпела поражение и завершила выступления на турнире в Индиан-Уэллсе

Обидчицей Элины стала американка Эмма Наварро, которая ранее выбила другую украинку Лесю Цуренко.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла преодолеть третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).
29-летняя уроженка Одессы (№17 WTA), которая во втором раунде соревнований стартовала с победы над чешкой Катержиной Синяковой (№41 WTA), в 1/16 финала уступила американке Эмме Наварро (№23 WTA).
Напряженный трехсетовый матч длился 2 часа и завершился поражением Элины со счетом 1:6, 6:4, 3:6.
За весь поединок Свитолина один раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. Это была первая очная встреча теннисисток.
Отметим, что Наварро победила вторую украинку подряд на турнире в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга она в волевом стиле обыграла Лесю Цуренко (№37 WTA) со счетом 4:6, 7:5, 7:5.
В 1/8 финала американка сыграет против второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко, которая из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.
Напомним, выступления в Индиан-Уэллсе продолжает украинка Марта Костюк (№32 WTA), которая уже вышла в 1/8 финала. За путевку в четвертьфинал 21-летняя уроженка Киева сразится с "нейтральной" россиянкой Анастасией Павлюченковой (№24 WTA).
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