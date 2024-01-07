Свитолина в напряженной борьбе проиграла финал первого турнира 2024 года (видео)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла американке Кори Гауфф в финале турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.

Напряженная игра продолжалась 2 часа 32 минуты. 29-летняя украинка выиграла первый сет на тай-брейке (7:6), но затем уступила 19-летней американке в двух следующих партиях – 3:6, 3:6.

К слову, Гауфф, несмотря на свой юный возраст, уже является третьей ракеткой мира и чемпионкой US Open-2023. Свитолина сейчас занимает 25-е место в рейтинге WTA.

Отметим, что для Свитолиной это был 21-й финал в карьере на турнирах WTA. Из них Элина 17 выиграла и только 4 проиграла.

Обзор матча Гауфф – Свитолина

Добавим, что на старте этих соревнований Свитолина победила экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании. Затем украинка на характере одолела чемпионку US Open-2021 Эмму Радукану из Великобритании, одержала разгромную победу над чешкой Марией Боузковой и одержала волевую победу над китаянкой Сию Ван.

Вскоре Свитолина должна стартовать в основной сетке первого турнира Grand Slam нового года – Australian Open-2024, который состоится с 14-го по 28 января в Мельбурне (Австралия).

Напомним, в начале апреля 2023 года Свитолина вернулась на корт после декрета. В середине октября 2022-го Элина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

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