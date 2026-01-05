Свитолина в паре с легендарной теннисисткой выбыла на старте турнира в Окленде

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина в паре с легендарной американкой Винус Уильямс не смогла преодолеть первый круг турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.

Украинско-американский тандем уступил Иве Йович из США и Александре Эале из Филиппин. Матч длился полтора часа и завершился со счетом 6:7(7), 1:6.

31-летняя Элина и 45-летняя Винус впервые сыграли дуэтом. Для Свитолиной это было первое выступление в парном разряде с Олимпиады-2020 в Токио, где она участвовала вместе с Даяной Ястремской.

Также для Элины это был первый официальный матч в 2026 году.

Отметим, что Свитолина выступит в Окленде не только в парном, но и в одиночном турнире. В первом круге она встретится с представительницей Франции Варварой Грачевой.

Первой соперницей Винус в одиночной сетке соревнований в Окленде станет полька Магда Линетт.

Ранее сообщалось, что четыре украинские теннисистки автоматически попали в основную сетку Australian Open-2026.

Также мы рассказывали, что украинская теннисистка выиграла престижный турнир во Франции.