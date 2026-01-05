- Дата публикации
-
Свитолина в паре с легендарной теннисисткой выбыла на старте турнира в Окленде
Элина вместе с Винус Уильямс не сумела пробиться во второй раунд.
Украинская теннисистка Элина Свитолина в паре с легендарной американкой Винус Уильямс не смогла преодолеть первый круг турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.
Украинско-американский тандем уступил Иве Йович из США и Александре Эале из Филиппин. Матч длился полтора часа и завершился со счетом 6:7(7), 1:6.
31-летняя Элина и 45-летняя Винус впервые сыграли дуэтом. Для Свитолиной это было первое выступление в парном разряде с Олимпиады-2020 в Токио, где она участвовала вместе с Даяной Ястремской.
Также для Элины это был первый официальный матч в 2026 году.
Отметим, что Свитолина выступит в Окленде не только в парном, но и в одиночном турнире. В первом круге она встретится с представительницей Франции Варварой Грачевой.
Первой соперницей Винус в одиночной сетке соревнований в Окленде станет полька Магда Линетт.
Ранее сообщалось, что четыре украинские теннисистки автоматически попали в основную сетку Australian Open-2026.
Также мы рассказывали, что украинская теннисистка выиграла престижный турнир во Франции.