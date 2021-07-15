Свитолина в соблазнительном купальнике позировала накануне свадьбы: впечатлена даже Леся Никитюк

Сильнейшая теннисистка Украины проводит последний день в статусе незамужней.
Первая ракетка страны Элина Свитолина поделилась с поклонниками откровенным снимком в соцсетях.
26-летняя теннисистка выложила фото, на котором в сплошном купальнике с открытой спиной стоит на пляже в Монте-Карло. Спортсменка распустила волосы и пристально смотрит в камеру. А на нижней части фотографии видны ее аппетитные ягодицы.
"Последний пост в качестве мисс Свитолиной", - подписала кадр Элина. Ранее ее жених - французский теннисист Гаэль Монфис - нежным фото анонсировал предстоящую свадьбу.
Болельщики в комментариях отметили, что Элина завораживает своей красотой. Они убеждены, что теннисистка выглядит потрясающе и без макияжа.
Восхищение выразила также известная телеведущая Леся Никитюк, отреагировав на горячее фото Свитолиной яркими смайлами.
СВИТОЛИНА И МОНФИС ЖЕНЯТСЯ: ЛУЧШИЕ ФОТО И ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
- Свитолина и Монфис встречались с конца 2018 года.
- Летом 2019-го пара побывала в Украине, а француз даже полюбил борщ.
- В конце февраля 2020 года пара сообщила о разрыве отношений, но потом сошлась и объявила о помолвке.
Ранее ТСН Проспорт писал, что Монфис подарил Свитолиной обручальное кольцо за 700 тысяч евро, а затем расщедрился для невесты на элитный автомобиль.