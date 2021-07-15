Свитолина в соблазнительном купальнике позировала накануне свадьбы: впечатлена даже Леся Никитюк

Сильнейшая теннисистка Украины проводит последний день в статусе незамужней.

Первая ракетка страны Элина Свитолина поделилась с поклонниками откровенным снимком в соцсетях.

26-летняя теннисистка выложила фото, на котором в сплошном купальнике с открытой спиной стоит на пляже в Монте-Карло. Спортсменка распустила волосы и пристально смотрит в камеру. А на нижней части фотографии видны ее аппетитные ягодицы.

"Последний пост в качестве мисс Свитолиной", - подписала кадр Элина. Ранее ее жених - французский теннисист Гаэль Монфис - нежным фото анонсировал предстоящую свадьбу.

instagram.com/elisvitolina

Болельщики в комментариях отметили, что Элина завораживает своей красотой. Они убеждены, что теннисистка выглядит потрясающе и без макияжа.

Восхищение выразила также известная телеведущая Леся Никитюк, отреагировав на горячее фото Свитолиной яркими смайлами.

СВИТОЛИНА И МОНФИС ЖЕНЯТСЯ: ЛУЧШИЕ ФОТО И ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Свитолина и Монфис встречались с конца 2018 года.

Летом 2019-го пара побывала в Украине , а француз даже полюбил борщ .

, а француз даже . В конце февраля 2020 года пара сообщила о разрыве отношений, но потом сошлась и объявила о помолвке.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Монфис подарил Свитолиной обручальное кольцо за 700 тысяч евро, а затем расщедрился для невесты на элитный автомобиль.

instagram.com/iamgaelmonfils

instagram.com/g.e.m.s.life

instagram.com/g.e.m.s.life

instagram.com/g.e.m.s.life

instagram.com/g.e.m.s.life

instagram.com/g.e.m.s.life

Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженятся: история любви самой известной пары в теннисе

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