Проспорт
255
1 мин

Свитолина в триллере одолела четвертую ракетку мира и вышла в финал турнира в Дубае

Украинка в трехчасовом матче победила американку Кори Гауфф.

Максим Приходько
Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) вышла в финал турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

В полуфинале 31-летняя украинка одержала сверхтяжелую победу над четвертой ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

Матч продолжался 3 часа 6 минут и завершился со счетом 6:4, 6:7, 6:4.

Обзор матча

Отметим, что до этого Свитолина в 1/8 финала обыграла швейцарку Белинду Бенчич (№13 WTA) — 4:6, 6:1, 6:3. В четвертьфинале Элина одержала волевую победу над хорваткой Антонией Ружич (№67 WTA) — 3:6, 6:2, 6:3.

В финале первая ракетка Украины сразится с американкой Джессикой Пегулой (№5 WTA), которая в полуфинале обыграла свою соотечественницу Аманду Анисимову (№6 WTA) со счетом 1:6, 6:4, 6:3.

Свитолина в третий раз в карьере сыграет в финале турнира в Дубае и поборется за третий трофей. Она становилась чемпионкой этих соревнований в 2017-м и 2018 годах.

Напомним, в январе этого года Свитолина впервые в карьере дошла до полуфинала Australian Open. В матче за путевку в финал она проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко.

Благодаря успешному выступлению на австралийском мэйджоре Элина впервые с октября 2021 года вернулась в топ-10 рейтинга WTA.

255
