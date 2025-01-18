Свитолина в волевом стиле одолела четвертую ракетку мира и вышла в 1/8 финала Australian Open-2025

Элина единственной из украинок пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№27 WTA) вышла в 1/8 финала Australian Open-2025.

В матче третьего раунда основной сетки 30-летняя уроженка Одессы одержала волевую победу над итальянкой Жасмин Паолини (№4 WTA). Поединок длился 1 час 49 минут и закончился со счетом 2:6, 6:4, 6:0.

За проведенное на корте время Элина выполнила 7 подач навылет и допустила 5 двойных ошибок. Это была первая очная встреча теннисисток.

В 1/8 финала Свитолина сыграет против нейтральной теннисистки с российским паспортом Вероники Кудерметовой (№75 WTA), которая в третьем раунде обыграла Беатрис Хаддад Майю (№17 WTA) из Бразилии.

Элина в 12-й раз выступает в основной сетке Australian Open. Ее личным рекордом на этом турнире Grand Slam остается выход в четвертьфинал в 2018-м и 2019 годах.

Свитолина стала единственной из украинок, кому удалось выйти в 1/8 финала Australian Open-2025. Ранее третий круг австралийского мэйджора не сумели преодолеть Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Матчи основной сетки Australian Open-2025 будут проходить с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая выступает в нейтральном статусе из-за полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.

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