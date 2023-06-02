Свитолина в волевом стиле победила россиянку и вышла в 1/8 финала Roland Garros-2023

Элина выиграла восьмой матч подряд на всех турнирах.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) пробилась в четвертый раунд основной сетки Roland Garros-2023.

В поединке третьего круга 28-летняя украинка обыграла россиянку Анну Блинкову (№56 WTA), которая из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Свитолина проиграла первый сет со счетом 2:6, но затем смогла выиграть у соперницы из страны-террориста две следующие партии – 6:2, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 16 минут. В течение поединка Свитолина выполнила 5 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и использовала 7 из 12 брейкпойнтов.

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In a rematch of their Strasbourg final, @elinasvitolina makes a superb comeback against Blinkova 2-6, 6-2, 7-5 and books a place in the fourth round. #RolandGarros pic.twitter.com/hMf6Qz4Mit — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2023

Отметим, что для Элины это восьмая подряд победа на всех турнирах. Перед Roland Garros она выиграла соревнования серии WTA 250 во французском Страсбурге, разбив в финале ту же Блинкову.

В 1/8 финала французского мейджора Свитолина встретится с еще одной российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (№9 WTA).

Свитолина в десятый раз участвует в розыгрыше Roland Garros. Лучший результат Элины на этом турнире Большого шлема – выход в четвертьфинал в 2015, 2017 и 2020 годах.

Добавим, что свои выступления на открытом чемпионате Франции также продолжает украинка Леся Цуренко. В 1/16 финала она сыграет против Бьянки Андрееску из Канады. Поединок состоится в субботу, 3 июня.

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