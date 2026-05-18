Свитолина вернулась на седьмое место в рейтинге WTA после завоевания титула в Риме

Элина Свитолина / © Associated Press

Реклама

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме, вернулась на седьмое место в рейтинге лучших теннисисток мира.

После завоевания титула в столице Италии 31-летняя украинка поднялась на три строчки и теперь занимает 7-е место — свою самую высокую позицию в рейтинге после декретного перерыва в карьере.

Свитолина завоевала 20-й титул WTA в карьере и третий на турнире в Риме, где она также побеждала в 2017 и 2018 годах.

Реклама

Лучшим результатом в карьере уроженки Одессы остается третье место мирового рейтинга, которого она достигла в 2017-м.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк, которая снялась с турнира в Риме из-за травмы, сохранила 15-е место в рейтинге WTA.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская после выигрыша турнира WTA 125 в Парме поднялась с 52-го на 45-е место мирового рейтинга.

В топ-3 мировой классификации изменений не произошло. Статус первой ракеткой планеты удерживает нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко. Второй идет Елена Рыбакина из Казахстана, а на третьей позиции располагается полька Ига Швентек.

Реклама

Обновленный рейтинг WTA

1. Арина Соболенко — 9960 очков

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 8705

3. Ига Швентек (Польша) — 7273

4. Кори Гауфф (США) — 6749

Реклама

5. Джессика Пегула (США) — 6286

6. Аманда Анисимова (США) — 5958

7. Элина Свитолина (Украина) — 4315 (+3 позиции)

8. Мирра Андреева — 4181 (-1)

Реклама

9. Виктория Мбоко (Канада) — 3395

10. Каролина Мухова (Чехия) — 3318 (+1)

…

15. Марта Костюк (Украина) — 2387

Реклама

45. Даяна Ястремская (Украина) — 1246 (+7)

54. Юлия Стародубцева (Украина) — 1078 (+3)

66. Александра Олейникова (Украина) — 970 (+2)

84. Ангелина Калинина (Украина) — 873 (+9)

Реклама

95. Дарья Снигур (Украина) — 839

142. Вероника Подрез (Украина) — 530 (+10)

268. Екатерина Завацкая (Украина) — 262 (+11)

295. Анастасия Соболева (Украина) — 228 (+8)

Реклама

Напомним, уже в скором времени стартует второй в сезоне турнир Grand Slam — матчи основной сетки Roland Garros-2026 состоятся с 24 мая по 7 июня.

Новости партнеров