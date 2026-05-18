Свитолина вернулась на седьмое место в рейтинге WTA после завоевания титула в Риме
Элина Свитолина поднялась на три строчки в мировом рейтинге после выигранного турнира в столице Италии.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме, вернулась на седьмое место в рейтинге лучших теннисисток мира.
После завоевания титула в столице Италии 31-летняя украинка поднялась на три строчки и теперь занимает 7-е место — свою самую высокую позицию в рейтинге после декретного перерыва в карьере.
Свитолина завоевала 20-й титул WTA в карьере и третий на турнире в Риме, где она также побеждала в 2017 и 2018 годах.
Лучшим результатом в карьере уроженки Одессы остается третье место мирового рейтинга, которого она достигла в 2017-м.
Вторая ракетка Украины Марта Костюк, которая снялась с турнира в Риме из-за травмы, сохранила 15-е место в рейтинге WTA.
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская после выигрыша турнира WTA 125 в Парме поднялась с 52-го на 45-е место мирового рейтинга.
В топ-3 мировой классификации изменений не произошло. Статус первой ракеткой планеты удерживает нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко. Второй идет Елена Рыбакина из Казахстана, а на третьей позиции располагается полька Ига Швентек.
Обновленный рейтинг WTA
1. Арина Соболенко — 9960 очков
2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 8705
3. Ига Швентек (Польша) — 7273
4. Кори Гауфф (США) — 6749
5. Джессика Пегула (США) — 6286
6. Аманда Анисимова (США) — 5958
7. Элина Свитолина (Украина) — 4315 (+3 позиции)
8. Мирра Андреева — 4181 (-1)
9. Виктория Мбоко (Канада) — 3395
10. Каролина Мухова (Чехия) — 3318 (+1)
…
15. Марта Костюк (Украина) — 2387
45. Даяна Ястремская (Украина) — 1246 (+7)
54. Юлия Стародубцева (Украина) — 1078 (+3)
66. Александра Олейникова (Украина) — 970 (+2)
84. Ангелина Калинина (Украина) — 873 (+9)
95. Дарья Снигур (Украина) — 839
142. Вероника Подрез (Украина) — 530 (+10)
268. Екатерина Завацкая (Украина) — 262 (+11)
295. Анастасия Соболева (Украина) — 228 (+8)
Напомним, уже в скором времени стартует второй в сезоне турнир Grand Slam — матчи основной сетки Roland Garros-2026 состоятся с 24 мая по 7 июня.