Свитолина вернулась в топ-10: WTA обновила рейтинг теннисисток после Australian Open-2026

Элина Свитолина / © Associated Press

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира после завершения Australian Open-2026.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на две позиции и вернулась в топ-10 впервые с октября 2021 года. Произошло это благодаря успешному выступлению на Открытом чемпионате Австралии, где она впервые в карьере дошла до полуфинала.

Отметим, что лучшим результатом в карьере 31-летней уроженки Одессы остается третье место мирового рейтинга, которого она достигла в 2017 году.

Первой ракеткой планеты продолжает оставаться нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко, которая не пустила Свитолину в финал австралийского мэйджора.

Вторую строчку сохранила полька Ига Швентек, а на третье место поднялась представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая стала чемпионкой Australian Open-2026.

Рейтинг WTA после Australian Open-2026

1. Арина Соболенко – 10990 очков

2. Ига Швентек (Польша) – 7978

3. Елена Рыбакина (Казахстан) – 7610 (+2 позиции)

4. Аманда Анисимова (США) – 6680

5. Кори Гауфф (США) – 6423 (-2)

6. Джессика Пегула (США) – 6103

7. Мирра Андреева – 4731

8. Жасмин Паолини (Италия) – 4267

9. Белинда Бенчич (Швейцария) – 3342 (+1)

10. Элина Свитолина (Украина) – 3205 (+1)

...

23. Марта Костюк (Украина) – 1863 (-3)

43. Даяна Ястремская (Украина) – 1175 (-15)

91. Александра Олейникова (Украина) – 805 (+1)

102. Юлия Стародубцева (Украина) – 744 (+8)

144. Дарья Снигур (Украина) – 516 (-8)

167. Ангелина Калинина (Украина) – 422 (+12)

