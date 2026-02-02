- Дата публикации
Свитолина вернулась в топ-10: WTA обновила рейтинг теннисисток после Australian Open-2026
Элина впервые за пять лет вернулась в топ-10 мировой классификации.
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира после завершения Australian Open-2026.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на две позиции и вернулась в топ-10 впервые с октября 2021 года. Произошло это благодаря успешному выступлению на Открытом чемпионате Австралии, где она впервые в карьере дошла до полуфинала.
Отметим, что лучшим результатом в карьере 31-летней уроженки Одессы остается третье место мирового рейтинга, которого она достигла в 2017 году.
Первой ракеткой планеты продолжает оставаться нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко, которая не пустила Свитолину в финал австралийского мэйджора.
Вторую строчку сохранила полька Ига Швентек, а на третье место поднялась представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая стала чемпионкой Australian Open-2026.
Рейтинг WTA после Australian Open-2026
1. Арина Соболенко – 10990 очков
2. Ига Швентек (Польша) – 7978
3. Елена Рыбакина (Казахстан) – 7610 (+2 позиции)
4. Аманда Анисимова (США) – 6680
5. Кори Гауфф (США) – 6423 (-2)
6. Джессика Пегула (США) – 6103
7. Мирра Андреева – 4731
8. Жасмин Паолини (Италия) – 4267
9. Белинда Бенчич (Швейцария) – 3342 (+1)
10. Элина Свитолина (Украина) – 3205 (+1)
...
23. Марта Костюк (Украина) – 1863 (-3)
43. Даяна Ястремская (Украина) – 1175 (-15)
91. Александра Олейникова (Украина) – 805 (+1)
102. Юлия Стародубцева (Украина) – 744 (+8)
144. Дарья Снигур (Украина) – 516 (-8)
167. Ангелина Калинина (Украина) – 422 (+12)
