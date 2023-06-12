Свитолина вернулась в топ-100: обновленные рейтинги WTA и ATP по итогам Roland Garros

Элина поднялась в мировой классификации сразу на 119 позиций.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) обновили свои рейтинги после завершения второго турнира Большого шлема в сезоне-2023 – Roland Garros .

Наибольший рывок среди украинок совершила Элина Свитолина, сумевшая дойти до четвертьфинала французского мейджора.

28-летняя уроженка Одесса, для которой Roland Garros-2023 стал первым турниром серии Grand Slam после рождения дочери, улучшила свое положение в рейтинге WTA на 119 позиций и теперь занимает 73-е место.

Первой ракеткой Украины остается Ангелина Калинина (25-е место). В топ-100 также находятся Марта Костюк (35), Леся Цуренко (45) и Екатерина Байндль (83).

Лидировать в мировой классификации продолжает польская теннисистка Ига Швентек, ставшая триумфаторкой Roland Garros-2023. Второй идет белоруска Арина Соболенко, на третью позицию поднялась Елена Рыбакина из Казахстана.

Рейтинг WTA

1. Ига Швентек (Польша) – 8940 очков

2. Арина Соболенко – 8012

3. Елена Рыбакина (Казахстан, +1) – 5090

4. Каролин Гарсия (Франция, +1) – 5025

5. Джессика Пегула (США, -2) – 4905

6. Онс Жабер (Тунис, +1) – 3961

7. Кори Гауфф (США, -1) – 3435

8. Мария Саккари (Греция) – 3272

9. Петра Квитова (Чехия, +1) – 3102

10. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, +4) – 2910

…

25. Ангелина Калинина (Украина, +1) – 1597

35. Марта Костюк (Украина, +4) – 1225

45. Леся Цуренко (Украина, +21) – 1083

73. Элина Свитолина (Украина, +119) – 797

83. Екатерина Байндль (Украина) – 762

135. Даяна Ястремская (Украина, +9) – 510

157. Дарья Снигур (Украина, +7) – 433

197. Екатерина Завацкая (Украина, +31) – 379

Первой ракеткой Украины среди мужчин остается Алексей Крутых, который является единственным представителем нашей страны в топ-200 рейтинга ATP.

Статус первой ракетки мира после выигрыша Roland Garros вернул себе серб Новак Джокович. На второе и третье места опустились испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев соответственно.

Рейтинг ATP

1. Новак Джокович (Сербия, +2) – 7595 очков

2. Карлос Алькарас (Испания, -1) – 7175

3. Даниил Медведев (-1) – 6100

4. Каспер Рууд (Норвегия) – 4960

5. Стефанос Циципас (Греция) – 4920

6. Хольгер Руне (Дания) – 4375

7. Андрей Рублев – 4000

8. Тейлор Фриц (США) – 3515

9. Янник Зиннер (Италия) – 3300

10. Карен Хачанов (+1) – 3125

...

182. Алексей Крутых (Украина, +3) – 320

266. Виталий Сачко (Украина, +9) – 205

345. Илья Марченко (Украина, +11) – 138

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