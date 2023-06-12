Свитолина вернулась в топ-100: обновленные рейтинги WTA и ATP по итогам Roland Garros

Элина поднялась в мировой классификации сразу на 119 позиций.
Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) обновили свои рейтинги после завершения второго турнира Большого шлема в сезоне-2023 – Roland Garros .
Наибольший рывок среди украинок совершила Элина Свитолина, сумевшая дойти до четвертьфинала французского мейджора.
28-летняя уроженка Одесса, для которой Roland Garros-2023 стал первым турниром серии Grand Slam после рождения дочери, улучшила свое положение в рейтинге WTA на 119 позиций и теперь занимает 73-е место.
Первой ракеткой Украины остается Ангелина Калинина (25-е место). В топ-100 также находятся Марта Костюк (35), Леся Цуренко (45) и Екатерина Байндль (83).
Лидировать в мировой классификации продолжает польская теннисистка Ига Швентек, ставшая триумфаторкой Roland Garros-2023. Второй идет белоруска Арина Соболенко, на третью позицию поднялась Елена Рыбакина из Казахстана.
Рейтинг WTA
1. Ига Швентек (Польша) – 8940 очков
2. Арина Соболенко – 8012
3. Елена Рыбакина (Казахстан, +1) – 5090
4. Каролин Гарсия (Франция, +1) – 5025
5. Джессика Пегула (США, -2) – 4905
6. Онс Жабер (Тунис, +1) – 3961
7. Кори Гауфф (США, -1) – 3435
8. Мария Саккари (Греция) – 3272
9. Петра Квитова (Чехия, +1) – 3102
10. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, +4) – 2910
…
25. Ангелина Калинина (Украина, +1) – 1597
35. Марта Костюк (Украина, +4) – 1225
45. Леся Цуренко (Украина, +21) – 1083
73. Элина Свитолина (Украина, +119) – 797
83. Екатерина Байндль (Украина) – 762
135. Даяна Ястремская (Украина, +9) – 510
157. Дарья Снигур (Украина, +7) – 433
197. Екатерина Завацкая (Украина, +31) – 379
Первой ракеткой Украины среди мужчин остается Алексей Крутых, который является единственным представителем нашей страны в топ-200 рейтинга ATP.
Статус первой ракетки мира после выигрыша Roland Garros вернул себе серб Новак Джокович. На второе и третье места опустились испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев соответственно.
Рейтинг ATP
1. Новак Джокович (Сербия, +2) – 7595 очков
2. Карлос Алькарас (Испания, -1) – 7175
3. Даниил Медведев (-1) – 6100
4. Каспер Рууд (Норвегия) – 4960
5. Стефанос Циципас (Греция) – 4920
6. Хольгер Руне (Дания) – 4375
7. Андрей Рублев – 4000
8. Тейлор Фриц (США) – 3515
9. Янник Зиннер (Италия) – 3300
10. Карен Хачанов (+1) – 3125
...
182. Алексей Крутых (Украина, +3) – 320
266. Виталий Сачко (Украина, +9) – 205
345. Илья Марченко (Украина, +11) – 138
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