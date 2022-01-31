Свитолина вернулась в топ-15: обновленный рейтинг WTA после Australian Open

А Марта Костюк отыграла сразу 14 позиций.
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг по итогам Australian Open-2022.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая на первом турнире Большого шлема в новом году вылетела в третьем раунде, поднялась двумя ступенями выше и теперь находится на 15-м месте.
Улучшили свои позиции Ангелина Калинина и Марта Костюк. Калинина обновила личный рекорд, поднявшись на 48-е место, а Костюк отыграла 14 позиций и сейчас идет 52-й в мировой классификации.
Также в рейтинге WTA поднялись Леся Цуренко, Екатерина Байндль и Дарья Снигур. А вот Даяна Ястремская и Катарина Завацкая опустились ниже, чем были до этого.
Возглавляет рейтинг WTA австралийка Эшли Барти, ставшая победительницей Australian Open-2022. Финалистка турнира американка Даниэль Коллинс поднялась на 10-е место.
ОБНОВЛЕННЫЙ РЕЙТИНГ WTA
1. Эшли Барти (Австралия, 8331)
2. Арина Соболенко (Беларусь, 5698)
3. Барбора Крейчикова (Чехия, 5533, +1)
4. Ига Свентек (Польша, 4456, +5)
5. Каролина Плишкова (Чехия, 4452)
6. Паула Бадоса (Испания, 4429)
7. Гарбинье Мугуруса (Испания, 4195, -4)
8. Мария Саккари (Греция, 4071)
9. Анетт Контавейт (Эстония, 3871, -2)
10. Даниэль Коллинс (США, 3071, +20)
...
15. Элина Свитолина (2531, +2)
48. Ангелина Калинина (1168, +1)
52. Марта Костюк (1135, +14)
111. Леся Цуренко (644, +8)
140. Екатерина Байндль (490, +9)
141. Дарья Снигур (480, +10)
150. Даяна Ястремская (442, -6)
196. Катарина Завацкая (345, -8)
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