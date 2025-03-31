Свитолина вернулась в топ-20: опубликованы обновленные теннисные рейтинги WTA и ATP

Элина Свитолина / © Associated Press

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Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновили свои рейтинги по итогам прошлой соревновательной недели.

Статус первой ракетки Украины сохранила Элина Свитолина, которая благодаря выходу в 1/8 финала турнира в Майами поднялась на четыре позиции и вернулась в топ-20 мирового рейтинга.

Теперь Свитолина занимает 18-е место в мировой классификации. Она впервые за 10 месяцев оказалась среди двадцатки лучших теннисисток планеты.

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Марта Костюк также спрогрессировала в рейтинге на пять ступенек и сейчас находится на 24-й позиции.

В топ-100 рейтинга WTA входят еще две украинки - Даяна Ястремская (46-е место) и Ангелина Калинина (68-е).

Первой ракеткой мира остается нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко. На втором месте продолжает идти полька Ига Швентек, третья – американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA

Арина Соболенко – 10541 очков Ига Швентек (Польша) – 7470 Кори Гауфф (США) – 6063 Джессика Пегула (США) – 5796 Мэдисон Киз (США) – 4949 Жасмин Паолини (Италия) – 4843 (+1 позиция) Мирра Андреева – 4775 (-1) Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4135 (+1) Паула Бадоса (Испания) – 3821 (+2) Елена Рыбакина (Казахстан) – 3808 (-2)

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18. Элина Свитолина (Украина) – 2240 (+4)

24. Марта Костюк (Украина) – 1805 (+5)

46. Даяна Ястремская (Украина) – 1229 (-4)

68. Ангелина Калинина (Украина) – 962 (-13)

103. Юлия Стародубцева (Украина) – 711 (+5)

136. Дарья Снигур (Украина) – 536 (+1)

207. Анастасия Соболева (Украина) – 350 (-10)

238. Леся Цуренко (Украина) – 301 (-29)

247. Катарина Завацкая (Украина) – 285 (+3)

Звание первой ракетки Украины среди мужчин сохраняет Александр Овчаренко, который опустился на 19 позиций в ретинге ATP и стал 327-м.

В топ-3 мужской классификации изменений не произошло. Лидировать продолжает итальянец Янник Синнер, который получил дисквалификацию на три месяца из-за допинга. Второе место занимает немец Александер Зверев, на третьей позиции идет испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP

Янник Синнер (Италия) – 10330 очков Александер Зверев (Германия) – 7645 Карлос Алькарас (Испания) – 6720 Тейлор Фритц (США) – 5290 Новак Джокович (Сербия) – 4510 Каспер Рууд (Норвегия) – 3855 Джек Дрейпер (Великобритания) – 3780 Стефанос Циципас (Греция) – 3445 (+2 позиции) Андрей Рублев – 3440 Алекс де Минор (Австралия) – 3335 (+1)

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327. Александр Овчаренко (Украина) – 159 (-19)

333. Олег Приходько (Украина) – 155 (-13)

372. Виталий Сачко (Украина) – 133 (+4)

474. Вадим Урсу (Украина) – 89 (-54)

487. Вячеслав Белинский (Украина) – 82 (+53)