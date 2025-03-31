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Свитолина вернулась в топ-20: опубликованы обновленные теннисные рейтинги WTA и ATP
Элина поднялась на 18-ю позицию мирового рейтинга.
Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновили свои рейтинги по итогам прошлой соревновательной недели.
Статус первой ракетки Украины сохранила Элина Свитолина, которая благодаря выходу в 1/8 финала турнира в Майами поднялась на четыре позиции и вернулась в топ-20 мирового рейтинга.
Теперь Свитолина занимает 18-е место в мировой классификации. Она впервые за 10 месяцев оказалась среди двадцатки лучших теннисисток планеты.
Марта Костюк также спрогрессировала в рейтинге на пять ступенек и сейчас находится на 24-й позиции.
В топ-100 рейтинга WTA входят еще две украинки - Даяна Ястремская (46-е место) и Ангелина Калинина (68-е).
Первой ракеткой мира остается нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко. На втором месте продолжает идти полька Ига Швентек, третья – американка Кори Гауфф.
Рейтинг WTA
Арина Соболенко – 10541 очков
Ига Швентек (Польша) – 7470
Кори Гауфф (США) – 6063
Джессика Пегула (США) – 5796
Мэдисон Киз (США) – 4949
Жасмин Паолини (Италия) – 4843 (+1 позиция)
Мирра Андреева – 4775 (-1)
Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4135 (+1)
Паула Бадоса (Испания) – 3821 (+2)
Елена Рыбакина (Казахстан) – 3808 (-2)
...
18. Элина Свитолина (Украина) – 2240 (+4)
24. Марта Костюк (Украина) – 1805 (+5)
46. Даяна Ястремская (Украина) – 1229 (-4)
68. Ангелина Калинина (Украина) – 962 (-13)
103. Юлия Стародубцева (Украина) – 711 (+5)
136. Дарья Снигур (Украина) – 536 (+1)
207. Анастасия Соболева (Украина) – 350 (-10)
238. Леся Цуренко (Украина) – 301 (-29)
247. Катарина Завацкая (Украина) – 285 (+3)
Звание первой ракетки Украины среди мужчин сохраняет Александр Овчаренко, который опустился на 19 позиций в ретинге ATP и стал 327-м.
В топ-3 мужской классификации изменений не произошло. Лидировать продолжает итальянец Янник Синнер, который получил дисквалификацию на три месяца из-за допинга. Второе место занимает немец Александер Зверев, на третьей позиции идет испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг ATP
Янник Синнер (Италия) – 10330 очков
Александер Зверев (Германия) – 7645
Карлос Алькарас (Испания) – 6720
Тейлор Фритц (США) – 5290
Новак Джокович (Сербия) – 4510
Каспер Рууд (Норвегия) – 3855
Джек Дрейпер (Великобритания) – 3780
Стефанос Циципас (Греция) – 3445 (+2 позиции)
Андрей Рублев – 3440
Алекс де Минор (Австралия) – 3335 (+1)
...
327. Александр Овчаренко (Украина) – 159 (-19)
333. Олег Приходько (Украина) – 155 (-13)
372. Виталий Сачко (Украина) – 133 (+4)
474. Вадим Урсу (Украина) – 89 (-54)
487. Вячеслав Белинский (Украина) – 82 (+53)