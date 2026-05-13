Свитолина волевой победой над второй ракеткой мира вышла в полуфинал турнира в Риме

Элина Свитолина / © Associated Press

Реклама

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№10 WTA) вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме.

В 1/4 финала соревнований в столице Италии 31-летняя украинка одержала волевую победу над второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Матч завершился триумфом украинки со счетом 2:6, 6:4, 6:4.

Реклама

Это было восьмое очное противостояние Свитолиной и Рыбакиной — каждая из теннисисток побеждала по четыре раза.

В полуфинале Элина поборется против третьей ракетки мира польки Иги Швентек.

Отметим, что Свитолина — седьмая сеяная на турнире в Риме, поэтому она пропускала первый круг. Во втором раунде Элина уверенно победила итальянку Ноэми Базилетти (№427 WTA) — 6:1, 6:3.

В третьем круге Свитолина одержала разгромную победу над американкой Хейли Баптист (№25 WTA) — 6:1, 6:2.

Реклама

В 1/8 финала Элина одержала уверенную победу над чешкой Николой Бартунковой (№94 WTA) — 6:2, 6:3.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Марта Костюк снялась с турнира в Риме после завоевания титула на турнире WTA 1000 в Мадриде.

В финале престижных соревнований в испанской столице Костюк победила нейтральную теннисистку с российским паспортом Мирру Андрееву.

Для Марты это второй подряд трофей на турнирах WTA. Перед этим она завоевала титул турнира WTA 250 во французском Руане, одолев в финале другую украинку Веронику Подрез.

Реклама

Новости партнеров