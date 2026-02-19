- Дата публикации
Свитолина волевой победой вышла в полуфинал турнира в Дубае
Украинка переломила ход игры, проиграв первый сет.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).
В четвертьфинале 31-летняя украинка одержала волевую победу над хорваткой Антонией Ружич (№67 WTA) — 3:6, 6:2, 6:3.
Матч длился 2 часа и 4 минуты. Свитолина 7 раз подавала навылет, совершила 7 двойных ошибок и использовала 5 из 9 брейк-пойнтов.
Обзор матча
В полуфинале первая ракетка Украины встретится с четвертой ракеткой мира американкой Кори Гауфф. Поединок состоится в пятницу, 20 февраля.
Отметим, что до этого Свитолина в 1/8 финала обыграла швейцарку Белинду Бенчич (№13 WTA) — 4:6, 6:1, 6:3.
Напомним, в январе этого года Свитолина впервые в карьере дошла до полуфинала Australian Open. В матче за путевку в финал она проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко.
Благодаря успешному выступлению на австралийском мэйджоре Элина впервые с октября 2021 года вернулась в топ-10 рейтинга WTA.