Свитолина вошла в топ-20, суперрывок Ястремской: WTA и ATP обновили рейтинги после Australian Open

Удачные выступления на Открытом чемпионате Австралии позволили украинским теннисисткам улучшить свое положение в мировой классификации.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновили свои рейтинги после завершения первого турнира Grand Slam нового сезона – Australian Open-2024.

Сразу пять украинских теннисисток входят в топ-35 мирового рейтинга, что является национальным рекордом.

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая дошла до 1/8 финала австралийского мэйджора. В четвертом круге соревнований 29-летняя уроженка Одессы в первом сете со слезами снялась с матча против чешки Линды Носковой из-за травмы спины.

Несмотря на это, Свитолина вернулась в топ-20 рейтингу WTA, поднявшись с 23-го на 19-е место .

Статус второй ракетки Украины принадлежит Марте Костюк, которая на Australian Open-2024 впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема. В напряженной борьбе за путевку в полуфинал 21-летняя уроженка Киева проиграла четвертой ракетке мира и действующей чемпионке US Open американке Кори Гауфф.

Успех на мэйджоре в Мельбурне позволил Марте подняться на девять позиций в рейтинге WTA. Сейчас Костюк занимает 28-е место , что является ее личным рекордом.

Наибольший прогресс среди украинок по итогам Australian Open-2024 продемонстрировала Даяна Ястремская. 23-летняя уроженка Одессы впервые в карьере дошла до полуфинала турнира Grand Slam, где проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь.

Ястремская установила национальный рекорд на Открытом чемпионате Австралии, став первой в истории украинкой, которая смогла добраться до 1/2 финала в одиночном турнире. Благодаря выходу в полуфинал мэйджора Даяна отыграла сразу 64 позиции в обновленном рейтинге WTA и переместилась на 29-ю позицию .

Также улучшила свое положение в мировой классификации Леся Цуренко, которая на Australian Open-2024 остановилась в 1/16 финала, проиграв будущей чемпионке соревнований "нейтральной" белоруске Арине Соболенко. 34-летняя украинка поднялась на две строчки и теперь идет 31-й в рейтинге WTA.

А вот Ангелина Калинина, неожиданно вылетев на старте основной сетки Australian Open-2024 от Аранчи Рус из Нидерландов, опустилась на два места в рейтинге WTA и сейчас является 32-й .

Юлия Стародубцева, впервые пробившись в основную сетку турнира Большого шлема, совершила рывок на 14 позиций в мировой классификации и поднялась на 136-ю позицию .

Дарья Снигур, как и Стародубцева, зачехлила ракетку в первом раунде Открытого чемпионата Австралии. 21-летняя уроженка Киева опустилась на одну строчку и сейчас занимает 135-е место .

Первой ракеткой мира, несмотря на вылет в 1/16 финала Australian Open-2024, остается польская теннисистка Ига Швентек. Арина Соболенко, которая во второй раз подряд стала чемпионкой австралийского мэйджора, сохранила вторую позицию. На третье место в рейтинге WTA поднялась американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA

1. Ига Швентек (Польша) – 9770 очков

2. Арина Соболенко – 8905

3. Кори Гауфф (США) – 7200 (+1)

4. Джессика Пегула (США) – 5705 (+1)

5. Елена Рыбакина (Казахстан) – 5688 (-2)

6. Онс Жабер (Тунис) – 4076

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3950 (+8)

8. Маркета Вондроушова (Чехия) – 3846 (-1)

9. Мария Саккари (Греция) – 3710 (-1)

10. Каролина Мухова (Чехия) – 3520 (-1)

...

19. Элина Свитолина (Украина) – 2212 (+4)

28. Марта Костюк (Украина) – 1630 (+9)

29. Даяна Ястремская (Украина) – 1587 (+64)

31. Леся Цуренко (Украина) – 1542 (+2)

32. Ангелина Калинина (Украина) – 1480 (-2)

135. Дарья Снигур (Украина) – 559 (-1)

136. Юлия Стародубцева (Украина) – 557 (+14)

175. Екатерина Завацкая (Украина) – 441 (-3)

181. Екатерина Байндль (Украина) – 428 (-46)

Первой ракеткой Украины среди мужчин остается Виталий Сачко, который улучшил свое положение в рейтинге ATP на три строчки и теперь занимает 165-е место .

Илья Марченко опустился на 11 позиций и идет 228-м , а Алексей Крутых потерял 45 мест и сейчас располагается 342-м .

Статус первой ракетки мира сохраняет 10-кратный победитель Australian Open серб Новак Джокович. На втором и третьем местах остались испанец Карлос Алькарас и "нейтральный" россиянин Даниил Медведев соответственно.

Триумфатор Australian Open-2024 итальянец Янник Синнер, который выиграл первый турнир Grand Slam в карьере, продолжает находиться на четвертой строчке рейтинга ATP, но приблизился к топ-3.

Рейтинг ATP

1. Новак Джокович (Сербия) – 9855 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) – 9255

3. Даниил Медведев – 8765

4. Янник Cиннер (Италия) – 8310

5. Андрей Рублев – 5050

6. Александер Зверев (Германия) – 5030

7. Хольгер Руне (Дания) – 3685 (+1)

8. Хуберт Хуркач (Польша) – 3540 (+1)

9. Тейлор Фриц (США) – 3195 (+3)

10. Стефанос Циципас (Греция) – 3025 (-3)

...

165. Виталий Сачко (Украина) – 372 (+3)

228. Илья Марченко (Украина) – 268 (-11)

342. Алексей Крутых (Украина) – 149 (-45)

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