Свитолина возвращается на корт: украинка узнала имя первой соперницы после декрета

Вскоре Элина проведет свой первый матч после рождения дочери.

Звезда украинского тенниса Элина Свитолина готовится возобновить спортивную карьеру после того, как в середине октября прошлого года впервые стала мамой.

Пропустив больше года из-за беременности и рождения дочери, бывшая первая ракетка Украины вернется на корт на турнире серии WTA 500 в американском Чарльстоне.

28-летняя украинка получила уайлд-кард от организаторов и автоматически попала в основную сеть. В первом круге ее соперницей станет представительница Казахстана Юлия Путинцева.

Поединок намечен на понедельник, 3 апреля. Точное время матча станет известно позже.

Кроме Элины, в основной сетке соревнований в Чарльстоне выступят еще две представительницы Украины – Леся Цуренко и первая ракетка национального рейтинга Ангелина Калинина.

На старте турнира Калинина сыграет с россиянкой Анной Калинской, которая из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину допущена под нейтральным флагом.

Цуренко в первом круге будет противостоять одной из победительниц квалификации.

Турнир в Чарльстоне состоится с 3 по 9 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является Белинда Бенчич из Швейцарии.

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