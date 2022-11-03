Свитолина впервые показала новорожденную дочь и умилила Сеть (видео)

В октябре этого года украинская теннисистка узнала радость материнства.
Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая в середине октября этого года впервые стала мамой, показала свою новорожденную дочь.
На странице в Instagram бывшая третья ракетка мира опубликовала забавный видеоролик, на котором одевает дочь в детское боди, а затем нежно держит на руках.
"Первый тик-ток Скай", — подписала Элина видео.
Подписчики теннисистки отреагировали на видео большим количеством комплиментов: "Крошка", "Какая милота", "Поздравляем тебя", — написали фанаты.
Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, впервые стали родителями 15 октября. Звездная спортивная пара решила дать новорожденному имя Скай.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис: история отношений
- Свитолина и Монфис встречались с конца 2018 года.
- Летом 2019-го пара побывала в Украине, а француз даже полюбил борщ.
- В конце февраля 2020 года пара сообщила о разрыве отношений, но затем сошлась и объявила о помолвке.
- 16 июля Свитолина и Монфис поженились в Швейцарии. Смотрите яркие фото и видео со свадьбы лучшей теннисистки Украины.
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