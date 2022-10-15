Свитолина впервые стала мамой и призналась, как назвали ребенка (фото)

Украинская теннисистка выложила фото из роддома.
Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, француз Гаэль Монфис, впервые стали родителями.
В субботу утром, 15 октября, Свитолина родила дочь, которой решили дать имя Скай.
"Что за ночь? Дамы и господа, пожалуйста, тепло поздравляйте Скай Монфис. Даже не знаю, как благодарить своего мужа за то, что он пережил этот незабываемый момент со мной", - написала Свитолина у себя в Instagram.
"У меня была самая удивительная ночь в моей жизни, которая закончилась самым прекрасным подарком около 6:00 утра.
Элина была сильной и смелой. Я не могу передать, насколько благодарен своей жене и Богу за этот особенный момент. Добро пожаловать в мир, моя маленькая принцесса Скай", - трогательно написал француз в соцсетях.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис: история отношений
- Свитолина и Монфис встречались с конца 2018 года.
- Летом 2019-го пара побывала в Украине, а француз даже полюбил борщ.
- В конце февраля 2020 года пара сообщила о разрыве отношений, но затем сошлась и объявила о помолвке.
- 16 июля Свитолина и Монфис поженились в Швейцарии. Смотрите яркие фото и видео со свадьбы лучшей теннисистки Украины.
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