Свитолина впервые стала мамой и призналась, как назвали ребенка (фото)

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, француз Гаэль Монфис, впервые стали родителями.

В субботу утром, 15 октября, Свитолина родила дочь, которой решили дать имя Скай.

"Что за ночь? Дамы и господа, пожалуйста, тепло поздравляйте Скай Монфис. Даже не знаю, как благодарить своего мужа за то, что он пережил этот незабываемый момент со мной", - написала Свитолина у себя в Instagram.

"У меня была самая удивительная ночь в моей жизни, которая закончилась самым прекрасным подарком около 6:00 утра.

Элина была сильной и смелой. Я не могу передать, насколько благодарен своей жене и Богу за этот особенный момент. Добро пожаловать в мир, моя маленькая принцесса Скай", - трогательно написал француз в соцсетях.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис: история отношений

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