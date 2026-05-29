Свитолина вслед за Костюк уверенно вышла в 1/8 финала Roland Garros
В третьем раунде Элина одержала победу над немкой Тамарой Корпач.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) вышла в 1/8 финала Roland Garros-2026.
В третьем круге грунтового мэйджора 31-летняя уроженка Одессы одержала уверенную победу над немкой Тамарой Корпач (№95 WTA) — 6:2, 6:3.
Матч продолжался 1 час 31 минуту. Свитолина не выполнила ни одной подачи навылет и допустила одну двойную ошибку.
Отметим, что в первом раунде Элина одержала волевую победу над венгеркой Анной Бондар (№57 WTA) — 3:6, 6:1, 7:6.
Во втором круге Свитолина обыграла испанку Кейтлин Кеведо (№126 WTA) — 6:0, 6:4.
В 1/8 финала Элина сыграет с победительницей поединка между американкой Пэйтон Стернс (№78 WTA) и швейцаркой Белиндой Бенчич (№11 WTA).
Свитолина — вторая украинка, которая пробилась в 1/8 финала Roland Garros-2026. Ранее это сделала Марта Костюк (№15 WTA), которая в матче третьего раунда обыграла швейцарку Викторию Голубич (№82 WTA) — 6:4, 6:3.
Таким образом, как минимум две украинские теннисистки сыграют в 1/8 финала Roland Garros-2026. К Свитолиной и Костюк еще может присоединиться Александра Олейникова, которая в субботу, 30 мая, проведет матч третьего круга против "нейтральной" россиянки Дианы Шнайдер.