Свитолина вслед за Костюк вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

Элина за два сета разобралась с испанкой Джессикой Бузас Манейро.

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в американском Цинциннати.

Во втором раунде соревнований 29-летняя уроженка Одессы обыграла испанку Джессику Бузас Манейро. Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился победой украинки со счетом 6:4, 6:1.

В 1/8 финала Свитолина сыграет с "нейтральной" белорусской Ариной Соболенко, которая во втором круге победила итальянку Элизабетту Коччаретто (6:3, 6:4).

Ранее в третий круг одиночного разряда соревнований в Цинциннати вышла первая ракетка Украины Марта Костюк. Еще две украинки, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина, выбыли из этого турнира уже в первом раунде.

В парном разряде Украину представляет Людмила Киченок, которая вместе с латвийкой Еленой Остапенко 15 августа поборется за выход в четвертьфинал.

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