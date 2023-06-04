Свитолина выбила вторую подряд россиянку и прошла в четвертьфинал Roland Garros

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) пробилась в 1/4 финала основной сетки Roland Garros-2023.

В поединке 1/8 финала 28-летняя украинка победила россиянку Дарью Касаткину (№9 WTA) – 6:4, 7:6.

Матч продолжался 1 час 59 минут. За проведенное на корте время украинка три раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 6/12 брейкпойнтов.

Это была седьмая в истории встреча между этими теннисистками. Все семь матчей завершились победами Элины.

В прошлом круге уроженка Одессы в волевом стиле победила другую россиянку Анну Блинкову.

В четвертьфинале Свитолина сразится против триумфаторки матча между американкой Слоан Стивенс (№30 WTA) и белоруской Ариной Соболенко (№2 WTA).

Следует отметить, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину теннисисты стран-агрессоров допущены к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Свитолина в десятый раз участвует в розыгрыше Roland Garros. В этом году Элина уже повторила свой лучший результат на Roland Garros – выход в четвертьфинал в 2015, 2017 и 2020 годах.

Напомним, свои выступления на Открытом чемпионате Франции также продолжает еще одна украинка – Леся Цуренко. В 1/8 финала ее соперницей будет первая ракетка мира Ига Швентек из Польши. Игра состоится в понедельник, 5 июня.

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