ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
479
Время на прочтение
2 мин

Свитолина выбила вторую подряд россиянку и вышла в четвертьфинал Australian Open-2026

Элина за два сета разобралась с седьмой ракеткой мира Миррой Андреевой.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№12 WTA) вышла в четвертьфинал Australian Open-2026.

В матче 1/8 финала 31-летняя украинка за два сета обыграла 18-летнюю нейтральную теннисистку с российским паспортом Мирру Андрееву (№7 WTA) – 6:2, 6:4.

Поединок длился 1 час 24 минуты. Элина выполнила 4 подачи навылет и допустила одну двойную ошибку.

Обзор матча Свитолина – Андреева

Свитолина и Андреева во второй раз пересеклись на корте. Украинка взяла реванш у соперницы из государства-агрессора за поражение в четвертьфинале турнира в американском Индиан-Уэллсе в марте прошлого года.

Элина выбила вторую подряд россиянку из Australian Open-2026. В третьем круге мэйджора первая ракетка Украины одолела "нейтральную" Диану Шнайдер из РФ.

Перед этим Свитолина победила испанку Кристину Букшу и обыграла польку Линду Климовичову.

В четвертьфинале Элина сразится с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая в 1/8 финала обыграла чешку Каролину Мухову (№19 WTA) – 6:1, 3:6, 6:3.

Свитолина уже повторила личный рекорд на Australian Open, в четвертый раз в карьере выйдя в четвертьфинал на этом турнире Grand Slam (2018, 2019, 2025, 2026). В прошлом году она остановилась в 1/4 финала после поражения от будущей победительницы мэйджора американки Мэдисон Киз.

В целом Элина в четырнадцатый раз в карьере вышла в четвертьфинал на уровне Grand Slam.

Свитолина – единственная украинская теннисистка, которая продолжает выступать в одиночном разряде нынешнего Открытого чемпионата Австралии. Всего в основе турнира было шесть украинок, но Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Ангелина Калинина не сумели преодолеть стартовый круг.

Напомним, в январе 2026 года Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.

Дата публикации
Количество просмотров
479
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie