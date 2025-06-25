Свитолина выиграла престижную награду от Кубка Билли Джин Кинг

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина стала обладательницей престижной награды "Heart Awards", которую вручают организаторы Кубка Билли Джин Кинг.

Эта награда присуждается теннисисткам, которые не только отлично представляли свою страну на Кубке Билли Джин Кинг, но и продемонстрировали характер, боевые качества и преданность своей команде.

В голосовании, которое длилось до 9 июня на официальном сайте турнира, Элина обошла канадку Викторию Мбоко, американку Бернарду Перу, японку Энну Сибахару и британку Соней Картел.

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Свитолина получит денежное вознаграждение за награду, которую сможет отдать на любой благотворительный проект.

В апреле этого года сборная Украины со Свитолиной в составе выиграла свою отборочную группу Кубка Билли Джин Кинг, где соревновалась с Польшей и Швейцарией. Оба своих матча Элина выиграла – победила польку Майю Хвалинскую (7:6, 6:3) и швейцарку Жиль Тайхманн (6:4, 6:2).

Сборная Украины по теннису вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг впервые после ребрендинга турнира.

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг-2025 состоится с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне. В нем примут участие восемь сборных.

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Соперником "сине-желтых" в четвертьфинале станет Испания. Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет с триумфатором пары Италия – Китай.

В другой части турнирной сетки в четвертьфиналах Казахстан будет противостоять США, а Япония встретится с Великобританией.

Ранее украинки дважды в истории играли в финальной части Кубка Билли Джин Кинг: в 2010-м и 2012-м. Тогда в мировую группу выходили восемь команд, которые играли матчи на вылет. "Сине-желтые" выбывали сразу в первом раунде.