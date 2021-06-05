Свитолина вылетела с Roland Garros: потерпела неожиданное поражение от чешской теннисистки

Шестая ракетка мира проиграла в двух сетах.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прекратила борьбу на Roland Garros, проиграв чешской теннисистке Барборе Крейчиковой (33-й номер мирового рейтинга).

Поединок длился 1 час 41 минуту и завершился в двух сетах. В первой партии украинка сделала один брейк, но при этом отдала сопернице три своих подачи - 3:6. Во второй партии борьбы не получилось вовсе - чешка отдала лишь два гейма украинке.

В 1/16 финала Крейчикова будет противостоять американке Слоан Стивенс (59-й номер рейтинга WTA).

Лучшим результатом Элины на Roland Garros является выход в 1/4 финала (2015, 2017, 2020 годы).

Сегодня свой матч третьего круга турнира сыграет другая украинка - Марта Костюк. Ее соперницей будет россиянка Варвара Грачева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в матче второго круга Свитолина обыграла 20-летнюю американку.

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