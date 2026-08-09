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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Торонто, Костюк выбыла

Только одна из двух украинок сумела преодолеть стадию 1/8 финала турнира WTA 1000 в Торонто.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Торонто (Канада).

В матче 1/8 финала первая ракетка Украины победила 10-ю ракетку мира американку Аманду Анисимову со счетом 6:2, 6:4.

В четвертьфинале Элина сразится с россиянкой Екатериной Александровой, которая в поединке 1/8 финала одолела первую ракетку мира Арину Соболенко — 7:6, 4:6, 6:4.

Другая украинская теннисистка — Марта Костюк — не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Торонто, потерпев поражение в 1/8 финала от польки Иги Швентек со счетом 6:3, 1:6, 2:6.

В этом сезоне 31-летняя Свитолина завоевала титулы в Окленде и Риме, дошла до полуфиналов в Дубае, Индиан-Уэллсе, Штутгарте и на Australian Open.

24-летняя Костюк проводит самый успешный сезон в своей карьере, выиграв турниры в Руане и Мадриде, а также выйдя в полуфинал Roland Garros и Уимблдона.

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