Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Окленде
Во втором круге соревнований украинка одолела представительницу Великобритании.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№13 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.
Во втором круге соревнований 31-летняя украинка победила британку Кэти Бултер (№112 WTA).
Матч длился 2 часа и завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу нашей теннисистки.
За проведенное на корте время Свитолина выполнила 4 подачи навылет и допустила 4 двойные ошибки.
Элина дошла до четвертьфинала на турнирах WTA впервые с августа прошлого года. Тогда она на этой стадии в Монреале уступила японке Наоми Осаке.
Соперницей Свитолиной в четвертьфинале станет британка Сонай Картал (№68 WTA), которая во втором раунде обыграла немку Эллу Зайдель (№84 WTA) – 6:3, 6:1.
Отметим, что в первом круге турнира Элина разгромила экс-россиянку Варвару Грачеву (№75 WTA), которая сейчас представляет Францию – 6:3, 6:1.
Ранее сообщалось, что Свитолина выбыла на старте парного турнира в Окленде, где она выступала вместе с легендарной американкой Винус Уильямс.