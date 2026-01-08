Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Окленде

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№13 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.

Во втором круге соревнований 31-летняя украинка победила британку Кэти Бултер (№112 WTA).

Матч длился 2 часа и завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу нашей теннисистки.

За проведенное на корте время Свитолина выполнила 4 подачи навылет и допустила 4 двойные ошибки.

Элина дошла до четвертьфинала на турнирах WTA впервые с августа прошлого года. Тогда она на этой стадии в Монреале уступила японке Наоми Осаке.

Соперницей Свитолиной в четвертьфинале станет британка Сонай Картал (№68 WTA), которая во втором раунде обыграла немку Эллу Зайдель (№84 WTA) – 6:3, 6:1.

Отметим, что в первом круге турнира Элина разгромила экс-россиянку Варвару Грачеву (№75 WTA), которая сейчас представляет Францию – 6:3, 6:1.

Ранее сообщалось, что Свитолина выбыла на старте парного турнира в Окленде, где она выступала вместе с легендарной американкой Винус Уильямс.