Свитолина вышла в полуфинал престижного турнира в Штутгарте

Элина Свитолина / © Associated Press

Реклама

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) вышла в полуфинал турнира WTA 500 в немецком Штутгарте.

В четвертьфинале 31-летняя украинка обыграла чешскую теннисистку Линду Носкову (№14 WTA) со счетом 7:6, 7:5. Матч длился 1 час и 42 минуты.

Отметим, что Свитолина начала эти соревнования со второго круга, где разгромила немку Еву Лис (№75 WTA) со счетом 6:1, 6:0.

Реклама

В полуфинале соперницей Элины станет победительница пары Каролина Мухова (Чехия, №12 WTA) — Кори Гауфф (США, №3 WTA).

Ранее сообщалось, что Свитолина и еще шесть украинок автоматически вошли в основную сетку Roland Garros-2026.