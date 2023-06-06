Свитолину освистали за отказ пожать руку белоруске Соболенко после матча Roland Garros (видео)

Украинскую теннисистку Элину Свитолину освистали болельщики на трибунах за то, что она не пожала руку белоруске Арине Соболенко после матча 1/4 финала Roland Garros-2023.

После завершения поединка, который 28-летняя украинка проиграла со счетом 4:6, 4:6, наша соотечественница пожала руку судьи на вышке, но проигнорировала спортсменку из страны-агрессора.

Соболенко демонстративно ждала у сетки рукопожатия с Элиной. Когда уроженка Одессы принципиально миновала белоруску, часть зрителей на трибунах освистала украинскую теннисистку.

Aryna Sabalenka займет за Элином Свитолиной вперед к французским Open semi-finals!



The two do not share handshake at net ❌ #RolandGarros pic.twitter.com/OR0SLzLJwZ — Eurosport (@eurosport) 6 июня 2023

Добавим, что ранее Элина на Roland Garros-2023 также не пожала руку своим соперницам из России – Анне Блинковой и Дарье Касаткиной.

Стоит отметить, что Свитолина не первая украинская теннисистка, которую в этом году освистали на Открытом чемпионате Франции из-за нежелания пожать руку сопернице из страны-агрессора. Ранее Марту Костюк освистали зрители на трибунах французского мейджора после матча с Соболенко в первом круге Roland Garros.

Добавим, что Соболенко во время текущего турнира отказалась осудить войну в Украине. Более того, вторая ракетка мира из Беларуси решила проводить тайные пресс-конференции только для лояльных к ней журналистов, чтобы избежать неудобных вопросов о подписанном ею в 2020 году письме в поддержку самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, а также ракетных обстрелах Украины, которые ведут российские оккупанты в том числе и с территории Беларуси.

В полуфинале французского мейджора Соболенко сыграет с чешкой Каролиной Муховой, которая победила в 1/4 финала россиянку Анастасию Павлюченкову.

Напомним, для Свитолиной это был первый турнир Большого шлема после рождения дочери. Украинка в десятый раз участвовала в Открытом чемпионате Франции и смогла повторить свой личный рекорд – Элина в четвертый раз в карьере дошла до четвертьфинала на Roland Garros. Ранее она добиралась до этой стадии в 2015, 2017 и 2020 годах.

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