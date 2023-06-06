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Свитолину освистали за отказ пожать руку белоруске Соболенко после матча Roland Garros (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Свитолину освистали за отказ пожать руку белоруске Соболенко после матча Roland Garros (видео)

Элина Свитолина не пожала руку Арине Соболенко после четвертьфинала Roland Garros / Фото: Associated Press

Элина проигнорировала теннисистку из страны-агрессора, что не понравилось некоторым зрителям.

Украинскую теннисистку Элину Свитолину освистали болельщики на трибунах за то, что она не пожала руку белоруске Арине Соболенко после матча 1/4 финала Roland Garros-2023.

После завершения поединка, который 28-летняя украинка проиграла со счетом 4:6, 4:6, наша соотечественница пожала руку судьи на вышке, но проигнорировала спортсменку из страны-агрессора.

Соболенко демонстративно ждала у сетки рукопожатия с Элиной. Когда уроженка Одессы принципиально миновала белоруску, часть зрителей на трибунах освистала украинскую теннисистку.

Добавим, что ранее Элина на Roland Garros-2023 также не пожала руку своим соперницам из России – Анне Блинковой и Дарье Касаткиной.

Стоит отметить, что Свитолина не первая украинская теннисистка, которую в этом году освистали на Открытом чемпионате Франции из-за нежелания пожать руку сопернице из страны-агрессора. Ранее Марту Костюк освистали зрители на трибунах французского мейджора после матча с Соболенко в первом круге Roland Garros.

Добавим, что Соболенко во время текущего турнира отказалась осудить войну в Украине. Более того, вторая ракетка мира из Беларуси решила проводить тайные пресс-конференции только для лояльных к ней журналистов, чтобы избежать неудобных вопросов о подписанном ею в 2020 году письме в поддержку самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, а также ракетных обстрелах Украины, которые ведут российские оккупанты в том числе и с территории Беларуси.

В полуфинале французского мейджора Соболенко сыграет с чешкой Каролиной Муховой, которая победила в 1/4 финала россиянку Анастасию Павлюченкову.

Напомним, для Свитолиной это был первый турнир Большого шлема после рождения дочери. Украинка в десятый раз участвовала в Открытом чемпионате Франции и смогла повторить свой личный рекорд – Элина в четвертый раз в карьере дошла до четвертьфинала на Roland Garros. Ранее она добиралась до этой стадии в 2015, 2017 и 2020 годах.

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Дата публикации
Просмотры
859
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