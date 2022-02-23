"Свободу Украине": авторитетное немецкое издание заменило лого "Газпрома" на футбольной форме

Немецкая газета Bild жестко осудила вторжение РФ на украинскую территорию.

Популярное во всем мире немецкое издание Bild выразило протест против вторжения российской армии в Украину.

На своем официальном сайте газета заявила, что больше не собирается демонстрировать изображение логотипа российского "Газпрома" на футболках "Шальке" ("Газпром" является официальным спонсором гельзенкирхенцев - прим.).

Вместо эмблемы "Газпрома" во всех материалах Bild теперь будет надпись "Свободу Украине!"

фото — Bild

Кроме того Bild выступило против того, чтобы рекламу "Газпрома" показывали во время матчей Лиги чемпионов. Российская компания также спонсирует главный клубный турнир Европы.



"Трудно принять, что мы должны смотреть рекламу "Газпрома" по телевизору под гимн Лиги чемпионов, пока путинские войска вторгаются в Украину. Мяч катится, рубль катится - а теперь катятся и танки. Триада ужасов! Диктаторы используют спорт как хороший фон для своих грязных дел - и не только после Олимпиады в Пекине. Футбольный мир не может оставаться равнодушным, пока Путин готовит войну", - говорится в сообщении Bild.

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