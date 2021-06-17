"Свяжитесь со мной": Ярмоленко "зажег" на пресс-конференции, припомнив действия Роналду (видео)

Лидер "желто-синих" был в "огне".

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко на пресс-конференции после победы над командой Северной Македонии (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 обратился к спонсорам турнира Coca-Cola и Heineken.

"А можно, я кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал бутылки Coca-Cola. Я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной", - сказал Ярмоленко, пододвинув к себе напитки и рассмеявшись.

Украина набрала первые 3 очка и занимает 3-е место в своей группе. Австрия (3 балла и матч в запасе) лидирует, Нидерланды (3 и матч в запасе) - вторые, Северная Македония (0) - четвертая.

(3 балла и матч в запасе) лидирует, (3 и матч в запасе) - вторые, Северная Македония (0) - четвертая. В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в УЕФА отреагировали на действия Роналду с бутылками Coca-Cola.

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