"Сыграем этот матч ради всех украинцев": Клопп поддержал лишение России финала Лиги чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп во время пресс-конференции накануне финала Лиги чемпионов высказался о переносе решающего поединка турнира из Санкт-Петербурга в Париж.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 должен был принять Санкт-Петербург, но из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, УЕФА решил перенести поединок в Париж.

Это решение организации полностью поддержал наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп.

На пресс-конференции перед финальной битвой турнира против мадридского "Реала" немецкий специалист осудил войну и неожиданно посвятил будущую игру жителям Украины.

"Место проведения игры? Честно говоря, до этого вопроса я был сосредоточен только на матче. Хотите, чтобы я запустил политический месседж? Я рад, что матч играют здесь, в Париже (а не в Санкт-Петербурге - прим.) по тысяче причин.

Война продолжается, и тот факт, что матч состоится не в России - это важный месседж. Жизнь продолжается, даже если ты пытаешься ее уничтожить. Мы сыграем этот финал ради всех украинцев", - цитирует Клоппа Fichajes.

Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" состоится в субботу, 28 мая, на арене "Стад де Франс". Начало игры - в 22:00 по киевскому времени. Следите за онлайн-трансляцией матча на нашем сайте.

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