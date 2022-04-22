Сыграем против чемпиона мира: сборная Украины проведет благотворительный шахматный матч с Норвегией

Сыграем против чемпиона мира: сборная Украины проведет благотворительный шахматный матч с Норвегией

В субботу, 23 апреля, украинские шахматисты проведут благотворительный матч с норвежцами, чтобы собрать деньги для пострадавших от войны соотечественников.

Шаховая встреча будет посвящена поддержке Украины в полномасштабной войне, которую 24 февраля развязала на территории нашей страны Российская Федерация.

Об этом сообщила международная шахматная федерация (ФИДЕ).

Представители Украины и Норвегии проведут несколько матчей, участие в которых примут по четыре шахматиста с каждой стороны. Лидером сборной Украины будет Василий Иванчук - бывший второй номер мирового рейтинга. А вот в составе норвежской сборной выступит действующий чемпион мира Магнус Карлсен.

Матч Украина - Норвегия будет проходить в онлайн-формате с контролем времени 10 минут + 10 секунд на ход. Старт поединка - в 14:00 по киевскому времени.

Во время встречи зрители смогут пожертвовать средства для украинцев, пострадавших от вооруженной агрессии России.

Составы команд:

Украина: Василий Иванчук, Кирилл Шевченко, Юрий Кузубов и Александр Моисеинко.

Норвегия: Магнус Карлсен, Арьян Тари, Юхан-Себастьян Кристиансен и Оскар Гаг.

Ранее сообщалось, что в Украине возбуждено уголовное дело против российского шахматиста Сергея Карякина, поддержавшего путинское вторжение.

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