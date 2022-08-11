Сыграет даже звездная белоруска: US Open в День Независимости проведет благотворительный турнир в поддержку Украины

Отмечается, что во время турнира планируется собрать около двух миллионов долларов.

О факте проведения благотворительного мероприятия говорится на странице US Open в Instagram.

В мероприятии, которое состоится в День независимости Украины — 24 августа, свое участие подтвердили такие топовые теннисисты, как: Рафаэль Надаль, Коко Гауфф, Карлос Алькарас, Тейлор Фриц, Аманда Анисимова, Феликс Оже-Альясим, Ига Швентек, Маттео Берреттини, победитель семи Большого шлема Джон Макинрой, а также экс-первая ракетка планеты – белоруска Виктория Азаренка.

Что касается Азаренка, то ей недавно Канада отказала в выдаче визы. Таким образом, она не сможет попасть на турнир в Торонто. Ранее белоруска выступала против того, чтобы Wimbledon запрещал участвовать в соревнованиях теннисистам стран-агрессоров.

Добавим, что US Open все же приняла решение допустить в турнир спортсменов из РФ и РБ, хотя ранее отмечалось, что они могут пойти по пути британцев.

US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября 2022 года;

На открытом чемпионате США сыграют в основной сетке и четыре украинки: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Дарья Снигур, Екатерина Байндль и Екатерина Завацкая сыграют в квалификации последнего в этом сезоне турнира "Большого шлема".

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