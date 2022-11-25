Сыграет ли Неймар на этом чемпионате мира: врач сборной рассказал детали травмы бразильца

Лидер сборной Бразилии Неймар растянул косточку в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 по Сербии. Точные сроки возобновления форварда пока неизвестны.

Об этом рассказал врач бразильской сборной.

“Неймар растянул правую косточку. У нас еще не было времени провести более полную оценку, но косточка уже немного разбухла. Важно подождать первые 24 часа, посмотреть, как отреагирует организм. Теперь это просто вопрос отдыха и немного терпения. Слишком рано говорить о том, сможет ли он сыграть на турнире, подождем некоторое время", – цитирует врача RMC Sport.

При этом главный тренер сборной Бразилии Тите выразил уверенность, что Неймар еще сможет сыграть на Мундиале.

"Вы можете быть уверены, что Неймар снова сыграет на этом чемпионате мира. Я точно знаю это", – сказал Тите.

Матч Бразилия – Сербия завершился победой команды Неймара со счётом 2:0.

В следующем туре сборная Бразилии 28 ноября встретится с командой Швейцарии, а Сербия будет противостоять Камеруну.

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