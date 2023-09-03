Сыграет против государства-террориста: сборная-хозяйка ЧМ-2022 анонсировала матч с Россией

Сборная Катара по футболу сыграет товарищеский матч против России, которая отстранена от участия в международных соревнованиях из-за полномасштабного военного вторжения в Украину.

Об этом официально сообщила Федерация футбола Катара.

Поединок сборной-хозяйки чемпионата мира-2022 с национальной командой государства-террориста состоится 12 сентября на стадионе "Эль-Джануб" в Эль-Вакре. Эта арена принимала матчи Мундиаля.

Отметим, что в ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 и не допустили к квалификации Евро-2024.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года сборная России играла только товарищеские встречи. Соперниками национальной команды страны-террориста были Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран и Ирак.

Напомним, на ЧМ-2022 сборная Катара проиграла все три матча группового этапа и стала первой командой, потерявшей шансы выйти в плей-офф.

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