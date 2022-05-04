Сыграет против сборной Англии: Андрей Шевченко решил вернуться на поле ради Украины

Легендарный футболист и бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко активно помогает родной стране во время войны с российскими захватчиками.

45-летний экс-наставник национальной команды снова выйдет на футбольное поле. Андрей Шевченко сыграет в благотворительном матче между сборными мира и Англии, который пройдет под эгидой ЮНИСЕФ в поддержку Украины.

Встреча состоится 12 июня на Олимпийском стадионе в Лондоне. Шевченко сыграет в составе сборной мира против английской команды.

"Я вернулся. Эта игра еще никогда не была столь важна, как сейчас", - обратился Шевченко к болельщикам, призвав покупать билеты на матч.

Кроме Шевченко, в матче примут участие и другие известные футболисты и спортсмены, среди которых Кафу, Гарри Невилл, бегуны Усейн Болт и Мо Фара и другие звездные личности.

Добавим, что Шевченко активно помогает Украине во время войны с Россией. Ранее сообщалось, что Андрей поселил в своем доме в Лондоне беженцев из Украины. Также он регулярно публикует в соцсетях посты в поддержку родной страны.

Ранее ТСН Проспорт также сообщал, что капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко подарил реанимобиль городской больнице Чернигова, пострадавшей от обстрелов оккупантов.

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