Сыграет с действующим обладателем трофея в октябре: стал известен календарь "Шахтера" в Лиге чемпионов

Донецкий Шахтер начнет свою борьбу в групповом этапе Лиги чемпионов выездным матчем против РБ Лейпциг.

"Шахтер" узнал календарь матчей в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/23, где по результатам жеребьевки "горняки" сыграют с мадридским "Реалом", РБ Лейпциг и "Селтиком".

В первом туре "Шахтер" встретится с РБ Лейпциг. Поединки с действующим обладателем трофея Лиги чемпионов "Реалом" состоятся 5 и 11 октября.

Расписание матчей:

1-й тур. 6 сентября, 22:00

РБ Лейпциг – "Шахтер"

2-й тур. 14 сентября, 19:45

"Шахтер" – "Селтик"

3-й тур. 5 октября, 22:00

"Реал" – "Шахтер"

4-й тур. 11 октября, 22:00

"Шахтер" – "Реал"

5-й тур. 25 октября, 22:00

"Селтик" – "Шахтер"

6-й тур. 2 ноября, 19:45

"Шахтер" – РБ Лейпциг

Напомним, что в групповом этапе имел шанс сыграть и киевское "Динамо", однако подопечные Мирчи Луческу уступили португальской "Бенфике" в плей-офф (0:2, 0:3).

Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября. Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.

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