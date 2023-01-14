Сыграл вместе с сыном Бекхэма: 18-летний украинец забил гол за "молодежку" клуба АПЛ

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк отличился голом в матче за молодежный состав английского "Брентфорда" против "Астон Виллы" в Кубке Премьер-лиги.

18-летний украинский футболист вышел в стартовом составе и забил мяч на 32-й минуте, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

В итоге матч завершился победой "Брентфорда" со счетом 3:2 . Интересно, что во второй половине встречи на поле вышел новичок "пчел" Ромео Бекхэм – сын легенды сборной Англии Дэвида Бекхэма.

Ярмолюк перебрался в "Брентфорд" прошлым летом. Согласно Transfermarkt, английский клуб заплатил "Днепру-1" за игрока 1,5 миллиона евро, после чего он присоединился к молодежной команде "пчел".

За главную команду "Брентфорда" украинец дебютировал в ноябре, когда вышел на замену в поединке 1/16 финала Кубка лиги против "Джиллингема".

Егор трижды попадал в заявку "пчел" на матчи английской Премьер-лиги, но пока не выходил на поле в чемпионате.

Читайте также:

Цыганков подписал контракт с испанским клубом – СМИ

"Динамо" и "Шахтер" назвали соперников на зимних сборах в Турции

Петраков возглавит европейскую сборную – СМИ