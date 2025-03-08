Сыграл впервые за полгода: Малиновский вернулся на поле после тяжелой травмы (видео)

Руслан вышел на замену в матче против "Кальяри".

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский вернулся на поле после тяжелой травмы, которую получил еще в сентябре прошлого года в матче 5-го тура итальянской Серии А с "Венецией".

31-летний украинец вышел на замену на 75-й минуте выездного поединка 28-го тура Серии А против "Кальяри" при счете 1:1.

Ничейный результат продержался до финального свистка. Для Руслана этот матч стал шестым в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии, результативными действиями наш соотечественник не отличался.

Обзор матча "Кальяри" – "Дженоа"

Отметим, что у Малиновского была травма правой лодыжки – вывих голеностопного сустава и перелом малоберцовой кости. Он успешно перенес операцию, после чего приступил к реабилитации.

Сейчас "Дженоа" (32 очка) занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" (26 баллов) находится на 15-й позиции.

В следующем туре Серии А команда Малиновского 14 марта примет "Лечче", а "Кальяри" 16 марта в гостях сразится с "Ромой" украинского форварда Артема Довбика.

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