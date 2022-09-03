Сыграла последний матч в карьере: легендарная Серена Уильямс осталась за бортом US Open (видео)

40-летняя легенда мирового тенниса, ранее заявившая о своих намерениях завершить карьеру после US Open-2022, прекратила борьбу на турнире в третьем круге.

Обидчицей американки стала австралийка Айла Томлянович. Поединок длился три сета и завершился победой Томлянович со счетом 7:5, 6:7 (4), 6:1.

После поражения болельщики громкими овациями провожали Серену с корта. На пресс-конференции она не сдержала эмоций и расплакалась.

"Я играла все лучше с каждой новой неделей. Думаю, если бы я возобновила выступления раньше или играла больше, я все еще могла бы соревноваться на столь высоком уровне. Но я не знаю. Думаю, я могу вынести только позитив со своей карьеры.

25 лет - это долгий период. Я играла в теннис всю свою жизнь, так что... Сейчас еще рано об этом говорить. Но я тоже и счастлива, потому что это то, чего я хотела, чего я хочу. Это не грустные слезы, понимаете? Это просто… Я даже не знаю, как это описать.

Есть так много всего, благодаря чему люди будут помнить меня. Я - боец. Возможно, меня запомнят именно такой. Я действительно чувствую, что привнесла что-то в теннис. Эти разные образы, сжатые кулаки во время празднования, безумная интенсивность. Думаю, что страсть - это будет очень удачное слово. Я продолжала идти дальше, несмотря на все взлеты и падения. Я просто так благодарна за то, что у меня были эти моменты и что я просто Серена", - цитирует американку BTU.

One final wave pic.twitter.com/HivoQiMDdT — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022

Серена Уильямс - 23-разовая чемпионка турниров Большого шлема: она по семь раз выигрывала титулы на Wimbledon и Australian Open, шесть раз - на US Open, трижды становилась победительницей Roland Garros.

Американка - четырехкратная олимпийская чемпионка. За свою карьеру Серена выиграла 367 матчей на турнирах Grand Slam. Больше побед одержал только швейцарец Роджер Федерер - 369.

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