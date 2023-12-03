Сыграли только минуту: матч 16-го тура УПЛ "Минай" – "Динамо" официально перенесен

Поединок не состоялся из-за воздушной тревоги и отсутствия искусственного освещения на стадионе.

Матч 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между "Минаем" и "Динамо" перенесли на неопределенный срок.

Об этом столичный клуб сообщил на своей странице в Facebook.

Встреча должна была состояться в воскресенье, 3 декабря, на "Минай-Арене". Команды вышли на поле и в 13:00 поединок начался, однако уже на 2-й минуте прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Участники матча отправились в укрытие, а ждать отбоя пришлось почти два часа.

Поскольку на стадионе "Миная" отсутствует искусственное освещение, то делегат матча принял решение перенести поединок, чтобы команды не были вынуждены доигрывать в темноте.

Новая дата проведения матча "Минай" – "Динамо" станет известна позже. Вероятно, он состоится уже весной 2024 года, так как у киевского клуба загруженный календарь в декабре.

В настоящее время "Динамо" с 22 очками после 12 матчей занимает шестое место в УПЛ. "Минай" набрал 6 баллов за 15 поединков и замыкает турнирную таблицу.

Следующий матч подопечные Александра Шовковского проведут 7 декабря в Киеве против "Металлиста 1925". Это будет перенесенный поединок 3-го тура УПЛ. "Минай" 9 декабря на выезде сыграет против ЛНЗ в рамках 17-го тура чемпионата Украины.

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