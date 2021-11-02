Сыграют травмированный Миколенко и Шпаренко, в запасе — Бейко: испанцы сконфузились с составом "Динамо" на матч с "Барселоной"

Сыграют травмированный Миколенко и Шпаренко, в запасе — Бейко: испанцы сконфузились с составом "Динамо" на матч с "Барселоной"

А Цыганков с Де Пеной почему-то поменялись флангами.

Испанские журналисты сконфузились с ориентировочным стартовым составом киевского "Динамо" на матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против испанской "Барселоны".

Так, издание Sport.es почему-то предположило выход на игру левого защитника Виталия Миколенко, который из-за травмы выбыл на несколько недель. Как следствие, он даже не попал в заявку. Кроме того, с первых минут должен появиться некий Шпаренко. Вероятно, журналисты имели в виду центрального полузащитника – Николая Шапаренко.

Также "намудрили" и с вратарями "бело-синих". В запасе есть Нещерат и Бейко, а не Руслан Нещерет и Денис Бойко. Кроме того, почему флангами поменяли Виктора Цыганкова и Карлоса Де Пену.

Вашему вниманию ориентировочные составы "Динамо" и "Барселоны".

sport.es

Отметим, что игра между "Динамо" и "Барселоной" пройдет 2 ноября на НСК "Олимпийский" в столице Украины. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

В матче 3-го тура ЛЧ, состоявшемся 20 октября на "Камп Ноу", испанский гранд обыграл чемпиона Украины со счетом 1:0 .

. В параллельном поединке группы E мюнхенская "Бавария" на домашней арене встретится с лиссабонской "Бенфикой". Эта встреча также начнется 2 ноября в 22.00.

На экваторе группового раунда лидирует в квартете "Бавария" (9 очков), выигравшая все три матча с общей разницей мячей 12:0. "Бенфика" с 4 баллами – на втором месте. "Барселона" (3) – на третьем. "Динамо" – последнее с одним набранным пунктом.

Посетить поединок "Динамо" и "Барселоны" смогут не все желающие болельщики, а только вакцинированные или с соответствующим ПЦР-тестом.

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