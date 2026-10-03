Сын Андрея Шевченко перешел в клуб из седьмого дивизиона чемпионата Англии

Кристиан Шевченко / sholingfc.co.uk

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Кристиан Шевченко, сын легендарного форварда и действующего президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко, перешел в английский клуб "Шолинг", который выступает в седьмом дивизионе страны.

О подписании контракта с 19-летним нападающим сообщил официальный сайт клуба.

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"Мы рады приветствовать 19-летнего Кристиана в расположении нашей команды. Он начинал свою карьеру в академии "Челси", а в декабре 2022 года присоединился к "Тоттенхэму", где работал под руководством Яя Туре.

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В июле 2023-го футболист перешел в "Уотфорд", прошел все ступени молодежной системы клуба, прежде чем подписать профессиональный контракт в июле 2025 года.

Кроме клубной карьеры, Кристиан получил опыт на международной арене, представляя Украину на чемпионате мира U-20. Теперь он делает следующий шаг в своей карьере.

Кристиан усилит состав команды, стремясь развить свой опыт, полученный во взрослом футболе. Мы рады приветствовать футболиста и с нетерпением ждем возможности увидеть его в действии", — сообщил английский клуб.

"Шолинг" выступает в седьмом по рангу дивизионе чемпионата Англии, где занимает 16-е место. Это полупрофессиональный уровень.

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Сын Андрея Шевченко начинал карьеру в академии "Челси", после чего находился в структурах "Тоттенхэма" и "Уотфорда". С последним футболист подписал профессиональный контракт, но в команде не задержался и стал свободным агентом.

В 2024 году Кристиан получил украинский паспорт и был вызван в юношескую сборную Украины (U-19), после чего ездил в составе "сине-желтых" на молодежный чемпионат мира (U-20).

Всего на молодежном уровне в составе сборных Украины U-19 и U-20 он провел 15 матчей, не забив ни одного гола.

Ранее сообщалось, что сборная Украины разгромно проиграла Северной Ирландии в Лиге наций.

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Также мы рассказывали, что Ярмоленко прокомментировал разгромное фиаско сборной Украины от Северной Ирландии в Лиге наций.

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