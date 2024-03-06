Сын Андрея Шевченко получил украинский паспорт и был вызван в юношескую сборную по футболу

Кристиан Шевченко попал в заявку сборной Украины U-19 на матчи элит-раунда отбора на Евро-2024.

Сын президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко, 17-летний Кристиан получил дебютный вызов в юношескую сборную Украины (U-19).

Накануне Шевченко-младший получил украинское гражданство, что дает ему возможность выступать за сборные Украины.

После этого главный тренер юношеской сборной Украины (U-19) Дмитрий Михайленко определил состав команды на матчи элит-раунда отбора на Евро-2024. В список из 20 игроков попал и Кристиан Шевченко, сообщает официальный сайт УАФ.

Отметим, что Кристиан Шевченко родился в Лондоне в 2006 году. Свою футбольную карьеру он начал в академии "Челси". Летом 2023 года подписал контракт с английским "Уотфордом", где сейчас выступает за команду U-18 на позиции центрального нападающего.

Кристиан Шевченко – второй из четырех сыновей Андрея Шевченко и американской модели Кристен Пазик. У супругов также есть 20-летний Джордан, 12-летний Александр и Райдер-Габриэль, которому 10 лет.

Сам Кристиан уже прокомментировал свой дебютный вызов сборной Украины U-19.

"Конечно, быть вызванным в сборную Украины – это всегда честь. Я с нетерпением жду будущих возможностей и жду шанса встретиться со своими партнерами и тренерами.

Сделаю все возможное, чтобы помочь команде в предстоящих матчах и доставить радость нашей стране. Слава Украине", – заявил Шевченко-младший в комментарии Tribuna.com.

По итогам жеребьевки элит-раунда "сине-желтые" попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии. Хозяином мини-турнира будет Северная Македония, поединки квартета пройдут 20-26 марта в Скопье.

Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину, Северной Ирландии, в финальной стадии, которая состоится 15-28 июля 2024 года и станет отбором от УЕФА к ЧМ-2025 (U-20).

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